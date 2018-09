James provoca adeptos do Benfica com mão aberta a lembrar goleada

Colombiano saiu de campo debaixo de um coro de assobios e respondeu com gesto provocador.

Por J.C.M. | 22:10

James Rodríguez foi substituído aos 79 minutos do Benfica - Bayern Munique e saiu de campo debaixo de um coro de assobios. E se os encarnados não esquecem os desgostos que o colombiano lhes deu ao serviço do FC Porto, este também parece não ter memória curta e respondeu com uma mão aberta, a fazer um 'cinco'.O colombiano estaria a referir-se ao FC Porto - Benfica da época 2010/11, quando os portistas bateram os rivais por uns inesquecíveis 5 - 0 no Estádio do Dragão. Nessa época, a equipa de André Vilas-Boas viria a ganhar o campeonato com 84 pontos, a 21 do Benfica de Jorge Jesus.Curiosamente James até só entrou nesse jogo aos 84 minutos, mas não esqueceu a vitória que fica na história como um dos resultados mais desequilibrados entre os dois eternos rivais.O Diário dos Dragões, Twitter de apoio ao FC Porto, registou o gesto e publicou na rede social o vídeo com o gesto de James.Jardel não gostou do gesto do colombiano e gritou contra o colombiano, que se manteve impávido e sereno e continuou a caminhar para o banco.