Jesus deseja "o maior êxito" a Vitória mas só depois dos jogos com o Benfica na Champions

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, manifestou hoje o desejo de que o compatriota Rui Vitória "tenha o maior êxito" no Spartak Moscovo, mas apenas depois dos dois jogos da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões de futebol.

"O Rui Vitória teve sucesso no mesmo clube, o Benfica, e tem tido também fora de Portugal. Espero, do fundo do coração, que tenha sucesso no Spartak, que seja campeão e ganhe todas as competições na Rússia", afirmou Jesus, em conferência de imprensa.

O técnico lembrou que "já passaram seis anos" desde que ambos se desentenderam, quando Vitória comandava o Benfica e Jesus estava à frente do Sporting, após ter deixado a equipa da Luz, e salientou que, na quarta-feira, em Moscovo, "vão defrontar-se duas equipas e não dois treinadores".

"Tenho respeito pelo Spartak e pela equipa técnica portuguesa. Tal como aconteceu comigo, tem andado fora do seu país e gostava que tivessem o maior êxito na Rússia, mas depois dos nossos jogos. Que sejam muito felizes a partir daí", desejou Jesus.

Pouco antes destas declarações, Rui Vitória também abordou o relacionamento -- ou falta dele -- entre os dois treinadores, confessando que não quer "alimentar novelas" e que não iria falar com o homólogo benfiquista.

"Em relação aos dois treinadores, sinto que é uma novela que se gosta de alimentar, mas eu já não estou para essas novelas. Também não muda nada. Não é por eu estar no estrangeiro que as coisas se vão alterar. Até a data, nunca nos falámos, portanto agora também não vamos falar, obviamente", disse o treinador, que cumpre a primeira temporada no Spartak de Moscovo.

Benfica e Spartak de Moscovo jogam a primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões na quarta-feira, a partir das 18:00 (hora de Lisboa), em Moscovo, num encontro que será dirigido pelo espanhol Carlos del Cerro Grande.