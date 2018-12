Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jesus empata com Hélder Cristóvão na Arábia

Al Hilal continua invicto e na liderança isolada do Campeonato.

Por Raul Teixeira | 09:45

O Al Hilal de Jorge Jesus somou este sábado em casa o segundo empate (2-2) consecutivo para o campeonato saudita diante do Al Nassr, segundo classificado, que é treinado por Hélder Cristóvão.



O atual líder, que ainda não sofreu qualquer derrota na liga esta temporada, entrou melhor na partida e chegou ao final da primeira parte a vencer por 2-0, fruto de dois golos do francês Bafétimbi Gomis (3’ e 18’).



A equipa orientada por Hélder Cristóvão (ex-Benfica B) respondeu no regresso dos balneários e conseguiu repor a igualdade em apenas cinco minutos de jogo, por intermédio de Giuliano (73’) e Hamdallah (78’).



André Carrillo, avançado peruano cedido pelo Benfica ao emblema árabe, foi expulso após o recurso ao vídeo-árbitro já no período de descontos (90+7’), após ter dado uma cotovelada no médio brasileiro Petros numa disputa de bola.



Com este resultado, as duas formações seguem no topo da tabela classificativa e permanecem separadas por três pontos, com Jorge Jesus (com menos uma partida) a ter vantagem.



Um empate positivo para Hélder Cristóvão, numa semana em que Leonardo Jardim recusou um contrato milionário para treinar o Al Nassr.