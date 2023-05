João Almeida resiste antes do crono na 8.ª etapa da Volta a Itália em bicicleta

Dia de contrastes para João Almeida (UAE) na 8.ª etapa da Volta a Itália em bicicleta: manteve o 4.º lugar da geral e o tempo para os dois primeiros, mas perdeu segundos para Roglic – um dos favoritos – antes do contrarrelógio deste domingo (35 km).





A tirada, com duas contagens de montanha de 4.ª e uma de 2.ª categoria, previa-se calma. Contudo, na última subida do dia Roglic lançou um ataque que deixou para trás Remco Evenepoel (Soudal, 2.º na geral) e João Almeida. O homem da Jumbo conseguiu cortar a meta com 14 segundos de vantagem sobre os dois rivais, subindo ao terceiro lugar da geral (a 30s de Remco e com 2s de vantagem sobre Almeida).