João Félix já encanta no Atlético de Madrid e marca golaço

João Félix já mostra serviço às ordens do Atlético de Madrid. Esta quarta-feira, em mais um treino realizado no estágio de pré-época que se realiza em Los Ángeles de San Rafael, o craque português de 19 anos marcou um golaço.Depois de um exercício de velocidade, Félix disparou com o pé esquerdo à entrada da área sem hipóteses para o guarda-redes (à quarta tentativa, depois de ter já marcado uma vez e falhado duas, no mesmo exercício e sem pausas).O ex-jogador do Benfica tem sido aposta do técnico Diego Simeone (entre os mais utilizados da época passada) nas peladinhas. O primeiro teste dos colchoneros é no dia 20, diante do Numancia (II divisão espanhola).Simeone continua a puxar pelo físico dos jogadores, que têm sentido a dureza dos treinos. Diego Costa foi um deles - realizou uma corrida de velocidade e sentiu uma forte tontura, o que o levou a abandonar mais cedo o apronto.De resto, João Félix também foi ontem notícia por figurar ‘apenas’ como o 6º jogador sub-21 mais valioso do Mundo.Segundo a Soccerex, o jogador que custou ao Atl. Madrid 127,2 milhões de euros está avaliado em 71,8 milhões.A lista é liderada pelo francês Kylian Mbappé (PSG) com 261,6 milhões, seguido do inglês Jadon Sancho (Dortmund, 120,3) e do holandês De Ligt (Ajax, 74,5).O quarto posto pertence ao alemão Kai Havertz (Leverkusen, 74,2) e o quinto ao inglês Alexander Arnold (Liverpool, 73,6). O brasileiro Militão, que se transferiu do FC Porto para o Real Madrid, por 50 milhões, é o 10º (54,6 milhões).