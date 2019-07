João Félix deixa mensagem emocionada ao "papai" Jonas: "Não há palavras para descrever-te"

João Félix, agora jogador do Atlético Madrid, publiucou esta quarta-feira nas redes sociais uma mensagem dedicada a Jonas, de quem foi colega no Benfica e que agora vai terminar a carreira na Luz."Chegou o dia que nenhum amante de futebol queria que chegasse. Tenho que te agradecer por tudo o que fizeste por mim, és uma pessoa incrível, e como jogador... simplesmente não há palavras para te descrever", escreveu Félix, não poupando nos elogios ao brasileiro.Em estágio com o Atlético Madrid, o jovem avançado não vai estar naturalmente no Estádio da Luz para o duelo com o Anderlecht, o último da carreira de Jonas: "Não vou poder estar presente na tua despedida mas estarei sempre contigo para o que der e vier. Te amo papai... ídolo".