João Palhinha é aposta para o clássico

João Palhinha deve estrear-se esta temporada pelo Sporting no próximo jogo da Liga, em casa, com o FC Porto. O médio está a ser trabalhado por Rúben Amorim para ser aposta no onze diante dos campeões nacionais, apurou o CM.









Depois de ser reintegrado nos treinos da equipa, após ter testado positivo à Covid-19, o médio-defensivo voltou a estar disponível para o técnico leonino. Até ao jogo com o FC Porto, no próximo sábado, o jogador vai merecer especial atenção de Amorim no plano físico, mas principalmente no que aos posicionamentos defensivos diz respeito. A equipa técnica espera muito do jogador, depois de ser tomada a decisão de mantê-lo no plantel, mas também após a venda do brasileiro Wendel aos russos do Zenit.

À margem do plano desportivo, a direção liderada por Frederico Varandas vai apresentar uma proposta de renovação para o atleta de 25 anos (extensão do vínculo por mais um ano até 2024). O preto no branco deve ser confirmado ainda antes do duelo com os dragões, em jogo da quarta jornada do campeonato.





Em relação ao restante plantel, as interrogações continuam a ser Jovane Cabral (este sábado treinou condicionado), o marroquino Feddal (problema na zona abdominal) e o esloveno Sporar (dispensado da sua seleção devido a uma tendinite na coxa direita).