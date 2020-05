Jogador do Moreirense infetado com coronavírus

O Moreirense tem um caso positivo de covid-19. O clube ainda não recebeu todos os resultados dos testes realizados ao plantel e ao staff, mas sabe desde já que há pelo menos um elemento que contraiu o novo coronavírus.Segundoapurou, trata-se de um jogador, cuja identidade não é conhecida.Em atualização

