Benfica consegue reviravolta na Madeira e continua na luta pelo segundo lugar

GOOOOOOOOOLOOOOOOOOO DO NACIONAL! 1-0, por Pedrão. Canto batido pela esquerda, Seferovic desvia a bola que Riascos não consegue encostar para a baliza com o peito. O esférico acerta no poste de Helton e Pedrão, na recarga, atira para as redes com a coxa direita.