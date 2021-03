Jorge Jesus diz que Benfica está melhor e revela querer “cumprir o contrato”

"Quero cumprir o meu contrato”, disse este domingo Jorge Jesus na antevisão do jogo desta segunda-feira do Benfica no terreno do Belenenses SAD.









O treinador sabe que as contas não são favoráveis na luta pelo título e que a diferença pontual complica: “Na pontuação estamos atrás de três rivais e isso preocupa-nos. Não por ganhar ou perder mais vezes fora ou em casa, mas por termos muitos pontos de atraso e, para nos aproximarmos, temos de ganhar jornada a jornada. É isso que me preocupa. Mesmo estando em primeiro, preocupa ter de ganhar todos os jogos, assim a pressão é ainda maior.”

Para o adversário desta segunda-feira só elogios e nem o possível mau estado do relvado do Estádio Nacional pode servir de desculpa. “O Belenenses SAD é um dos adversários mais difíceis quando joga em casa. Não sei como está a relva do Jamor. Mais importante é saber que vamos ter dificuldades pelo valor do adversário. A questão do relvado não se coloca. Temos de encontrar soluções. Nada será motivo de desculpa para o nosso rendimento. Para ganhar temos de estar bem. Sentimos que estamos melhor, pouco a pouco os jogadores têm vindo a recuperar fisicamente, apresentando uma intensidade mais parecida àquela que mostrámos no início da temporada.”





Sobra a nova época, Jesus não tem dúvidas em dizer que “os clubes não vão investir tanto”. “Tudo isso é um processo natural [devido à pandemia] que vai acontecer ao Benfica e a todas as equipas. Já não se veem as contratações que se viam antigamente, tirando algumas exceções”, salientou.







pormenores



Esgaio de regresso



Tiago Esgaio regressa ao onze dos azuis contra o Benfica depois de cumprir um jogo de castigo. O lateral pode entrar para o lugar do lesionado Gonçalo Silva, numa defesa a cinco.





Cinco jogos sem perder



O Belenenses SAD não perde há cinco rondas (uma vitória e quatro empates). No jogo da primeira volta, o Benfica venceu os azuis por 2-0.





Relvado do Jamor



O relvado do Estádio Nacional, no Jamor, esteve interdito a treinos nos últimos dias para proteger a relva. Ao que tudo indica, o tapete estará em condições aceitáveis para o jogo.



Vertonghen e Darwin em dúvida

"Estão a melhorar [Vertonghen e Darwin]. Os sinais que deram no treino de hoje [ontem] foram positivos. Amanhã [hoje] treinamos de manhã e posso incluí-los na convocatória conforme a resposta que derem no treino", disse Jorge Jesus, que ainda assim não deve incluir a dupla no onze inicial.