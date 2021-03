Jorge Jesus: "É fundamental conquistar a Taça de Portugal"

"É fundamental vencer a Taça, independentemente da época ser positiva ou negativa. Se for negativa, é mais importante? Não, é a mesma coisa.” Foi este o alerta deixado por Jorge Jesus, técnico do Benfica, na antevisão ao jogo desta quinta-feira (20h15) em casa com o Estoril, para a 2ª mão das meias-finais da Taça de Portugal.









No primeiro encontro, os encarnados venceram (3-1) na visita aos canarinhos. “É verdade que estamos em vantagem, mas temos de respeitar seja que adversário for. No futebol, como sabem, há surpresas. Por isso, a equipa e o treinador do Benfica não sentem garantida a passagem da eliminatória”, afirmou Jesus, que não pode contar com Darwin, autor de dois dos três golos marcados aos estorilistas.

O avançado sofreu uma tendinopatia do quadricipete à direita e já tinha estado ausente na vitória (2-0) em casa com o Rio Ave. “O tempo de recuperação não sei. Isso são questões do nosso departamento médico. Não fiz essa pergunta, porque o médico já me tinha avisado que até ao Estoril ele não podia estar no jogo”, revelou o técnico.





Jorge Jesus vai ser obrigado a fazer a gestão da equipa devido a esta lesão e a uma agenda preenchida com vários encontros. “É o terceiro dia depois do jogo com o Rio Ave. Vocês sabem que mexo sempre jogadores nestas situações e amanhã vai acontecer a mesma coisa”, diz Jesus.





O Benfica conseguiu diante dos vila-condenses interromper uma série de quatro jogos sem vencer. “Tem-se notado que a equipa, desde que estabilizámos, tem vindo a melhorar. A partir do primeiro jogo com o Arsenal, a equipa, fisicamente, tem vindo a dar dados muito mais altos. O Weigl é um jogador que, antes, não corria acima de 10 km. No último jogo fez 13 km”, explicou.



Pizzi sente-se responsável



“É capitão, sente-se responsável pelos resultados das equipas, mas o principal responsável é sempre o treinador e não os jogadores”, disse Jorge Jesus sobre Pizzi, revelando depois que o médio vai ser titular frente ao Estoril. “Com o Pizzi no jogo, posso mudar o sistema facilmente, porque é um jogador que joga em três posições. Ele não jogou este último jogo com o Rio Ave de início, mas amanhã [hoje] vai jogar”.



Estoril ambicioso



O treinador do Estoril garantiu esta quarta-feira que a sua equipa vai hoje à Luz com a ambição de vencer o Benfica, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. “Vamos ter um Estoril que, tal como tem acontecido, vai procurar jogar mais e melhor do que o adversário”, afirmou Bruno Pinheiro, técnico dos canarinhos.