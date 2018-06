Jorge Jesus já viajou para negociar com o Al Hilal

Treinador vai negociar o contrato com os sauditas do Al Hilal.

08:03

O técnico Jorge Jesus embarcou esta manhã, por volta das 7h05, rumo à Suíça, onde deverá ir discutir os termos do contrato que o ligará aos sauditas do Al Hilal por uma temporada.

Ao contrário do que inicialmente terá estado em cima da mesa do técnico - rumar a Riade para ver as condições de trabalho existentes no clube da Arábia Saudita -, o ainda treinador do Sporting preferiu encontrar-se com os responsáveis na Europa para negociar o contrato com o clube que lhe oferece 7 M€ limpos por ano, a que pode acrescer uma verba de 2 M€, mediante o cumprimento de determinados objetivos.