Jovem piloto de Fórmula 2 Anthoine Hubert morre em violento acidente no GP da Bélgica

O choque deu-se numa zona rápida da pista de Spa-Francorchamps, quando Anthoine Hubert perdeu o controlo do seu monolugar, sendo de seguida abalroado a alta velocidade por Juan Manuel Correa. Giuliano Alesi também esteve envolvido no acidente.

O piloto Juan Manuel Correa foi transportado para o hospital. Giuliano Alesi também foi observado na mesma unidade hospitalar, mas já recebeu alta médica.



Hubert era um dos mais promissores pilotos da nova geração, algo que o levou mesmo a ser apoiado diretamente pela Renault Sport Academy, que o via como potencial piloto para a equipa de Fórmula 1.

O piloto francês Anthoine Hubert, de apenas 22 anos, perdeu a vida após um brutal acidente na prova realizada esta sábado no circuito de Spa, no Prémio da Bélgica de Fórmula 2.A organização do campeonato já confirmou a morte do jovem piloto.