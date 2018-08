Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Leonardo Jardim quer Brahimi

Extremo argelino está no último ano de contrato com o FC Porto.

Por Raul Teixeira

Yacine Brahimi pode estar de saída do FC Porto para a Liga francesa, depois do súbito interesse demonstrado pelo Mónaco.



O clube orientado por Leonardo Jardim perdeu recentemente Keita Baldé - emprestado ao Inter Milão a troco de seis milhões de euros - e Thomas Lemar -vendido por 70 milhões de euros ao Atlético de Madrid. Como tal, o clube do técnico português pretende fechar negócio com os dragões para preencher uma das vagas, avança o jornal ‘L’Equipe’.



O extremo de 28 anos tem contrato com os azuis-e-brancos até junho do próximo ano e uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.



Isso significa que o Mónaco ou bate o valor da cláusula ou negoceia com o FC Porto. Face aos bons encaixes financeiros dos últimos tempos, o pagamento dos 60 milhões não deveria ser problema para os monegascos, mas a habitual política do clube não é comprar caro.



Sérgio Conceição pode complicar as negociações, uma vez que Brahimi é visto como um dos imprescindíveis do plantel. Caso não haja acordo com o Mónaco, Brahimi poderá sair no final da época a custo zero e comprometer-se por outro clube em Janeiro.



