Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica pede processo sumaríssimo para Brahimi

Águias vão avançar com queixa por o argelino ter apertado o pescoço a Niltinho.

Por M.F. | 01:30

O Benfica vai avançar com uma queixa contra Brahimi exigindo a abertura de um processo sumaríssimo pelo facto de o argelino ter apertado o pescoço a Niltinho já perto do final do jogo com o D. Chaves, que ditou o triunfo do FC Porto por 5-0, na primeira jornada da Liga, apurou o Correio da Manhã.



As águias mostraram-se atentas à arbitragem de Nuno Almeida e realçam dois lances que consideram terem sido mal ajuizados, pedindo punições para Maxi Pereira e para Brahimi.



"Regras e castigos únicos na liga Blue Velvet [azul de veludo]. Porque não é Maxi expulso?", questiona o Benfica nas redes sociais com uma foto da entrada dura do uruguaio sobre Luís Martins. Apesar da queixas do Benfica, este lance não poderá dar um processo sumaríssimo, pois o árbitro assinalou a falta e entendeu que não tinha de mostrar o cartão amarelo.



Já no que diz respeito ao argelino, o melhor jogador em campo, as águias lembram: "Brahimi volta a apertar o pescoço a um adversário… Samaris foi castigado com 3 jogos, e Brahimi? Ou nasce com Brahimi a nova imagem de marca das nossas competições?".



Segundo o CM apurou, junto de fonte do clube encarnado, já estão a ser estudados os lances de forma a se apresentada uma queixa contra Brahimi, exigindo a abertura de um processo sumaríssimo para castigar o jogador pelo ato, que as águias consideram ser recorrente.

Estas queixas do Benfica abrem assim de forma ‘oficial’ nova guerra com o FC Porto. As águias prometem estar a atentas e a reação dos portistas não deverá demorar.



"Momentos difíceis"

"Passei por momentos difíceis, pois não marcava um golo desde fevereiro. Fiz dois golos e só quero dizer obrigado ao treinador e companheiros, pois estiveram sempre comigo em todos os momentos", disse ontem Aboubakar.