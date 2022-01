Liverpool anuncia contratação de Luis Díaz

O avançado colombiano Luis Díaz, segundo melhor marcador da II Liga portuguesa, transferiu-se do FC Porto para o Liverpool, anunciaram este domingo os dois clubes.

A transferência está ainda, de acordo com o Liverpool, sujeita à obtenção de uma licença de trabalho em Inglaterra para o colombiano, de 25 anos.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o FC Porto informou que vai receber 45 milhões de euros, num valor que poderá chegar aos 60 milhões, dependendo de remunerações variáveis.

We have completed the signing of Luis Diaz from FC Porto, subject to the successful granting of a work permit and international clearance ?? #VamosLuis