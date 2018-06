Livre de Cristiano Ronaldo fez parar Times Square

Multidão assistiu ao remate de CR7 que deu o empate frente à Espanha.

17:17

O golo que deu o empate a Portugal frente a Espanha, aquele livre direto a dois minutos do final do tempo regulamentar, fez suster a respiração de muitos adeptos de futebol. Um dos locais onde se celebrou o golo do capitão português foi Times Square em Nova Iorque, Estados Unidos.



Colados aos ecrãs gigantes, uma multidão assistiu ao remate de Ronaldo. De acordo com os vídeos do momento, muitos espectadores ficaram boquiabertos. Ouviram-se buzinas de carros e berros de surpresa, rendidos ao talento do capitão português.



"Estou a andar por Nova Iorque e Ronaldo paralisa Times Square", lê-se na legenda do tweet com o vídeo do momento.



Veja um vídeo do momento:





Vas caminando por Nueva York y Ronaldo paraliza el Times Square. Esto es #Rusia2018pic.twitter.com/AEbua19Wdv — Zorro Deportes ?????? ?????????? (@DeportesZorro) 15 de junho de 2018