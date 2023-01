Luís Filipe Vieira foi esta terça-feira constituído arguido no megaprocesso de corrupção de resultados desportivos, no qual o Benfica é suspeito de ter beneficiado dessa adulteração entre 2013/14 e 2017/18.





O Ministério Público já tinha constituído arguidos a atual SAD do Benfica, com o presidente Rui Costa e o CEO Domingos Soares de Oliveira. Também os ex-administradores José Eduardo Moniz e Nuno Gaioso integram a lista que foi esta terça-feira aumentada com o antigo presidente dos encarnados, que estava fora do País quando os outros elementos foram notificados.