Luís Filipe Vieira: “Futuro do Benfica está garantido”

Luís Filipe Vieira garantiu esta quarta-feira que, com Bruno Lage e a aposta nos jovens da formação, "o futuro do Benfica está garantido por muitos e bons anos".Durante o jantar comemorativo do 37º título de campeão, o líder das águias voltou a elogiar o treinador campeão nacional: "A forma como conciliou a aposta nos nossos jovens talentos com a qualidade e a experiência de outros jogadores do plantel, mas também a coragem, entusiasmo e determinação com que enfrentou este desafio, caracterizam uma força tranquila que merece um elogio muito especial. Obrigado, Bruno Lage.""Quero ainda agradecer e dar uma palavra de particular elogio àqueles que estiveram comigo mais de perto na liderança do projeto do futebol profissional, nomeadamente ao Rui Costa e ao Tiago Pinto, ao Domingos Soares Oliveira e toda a sua estrutura profissional", salientpou o dirigente, sublinhando a importância dos adeptos nesta conquista.Vieira destacou ainda a justiça da vitória: "O mérito é indiscutível e reconhecido. Premeia o melhor futebol e a melhor equipa do campeonato. Uma vitória da verdade desportiva e do vasto conjunto de profissionais e funcionários que, nas diversas áreas, dão corpo à nossa estrutura e à estratégia que desde a primeira hora assumi, defendi e liderei para o Benfica."No discurso que marca o final de temporada da equipa principal de futebol, o presidente dos encarnados voltou a puxar pelos galões: "Foi essencial, nos momentos mais difíceis, ter tido o discernimento de conseguir manter a união entre todos os benfiquistas, sempre com o objetivo e preocupação maior e acima de tudo de defender os superiores interesses do Benfica. Afinal, a exemplo do que sempre procurei fazer nestes mais de 15 anos de um percurso de que me orgulho e que estou certo os benfiquistas se reveem."A redação do site português da UEFA elegeu Pizzi como melhor jogador da Liga.Segundo aquele organismo, o jogador do Benfica foi determinante para a conquista do título, tendo contribuído com 13 golos e 18 assistências, o seu melhor registo de sempre no campeonato.Pizzi superou "a feroz concorrência" de Bruno Fernandes (Sporting), explica a UEFA, que destaca ainda a polivalência do médio das águias.A contratação de Jasper Cillessen pelo Benfica só deverá ficar concluída na próxima semana. O guarda-redes holandês irá ser titular na baliza do Barcelona frente ao Valência, na final da Taça do Rei (sábado, às 20h00) e será após esse jogo que o negócio se concluirá.Entre as águias e o jogador de 30 anos já há acordo. Falta agora os clubes entenderem-se a 100 por cento, sendo que o Benfica irá pagar entre 12 a 15 milhões de euros e o Barça recebe ainda o lateral sub-23 João Ferreira.O médio marroquino Adel Taarabt, tal como onoticiou, tem acordo com o Benfica para prolongar até 2022 o vínculo que termina em 2020. O seu salário, um dos mais altos do plantel, será reduzido.Os jogadores do Benfica que não têm compromissos nas seleções entram de imediato em férias. Apesar de ainda não ser oficial, o regresso ao Seixal para a nova época deve acontecer no dia 1 de julho, com os habituais testes médicos.Rui Costa, administrador da SAD encarnada, disse, em entrevista à TSF, que o clube vai contratar "reforços de qualidade superior" para atacar a nova época, de olho numa boa campanha na Champions.