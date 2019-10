Luís Filipe Vieira quer mais jovens na equipa do Benfica

Luís Filipe Vieira quer ver mais jovens na equipa principal do Benfica e já comunicou essa vontade ao técnico Bruno Lage, apurou oO presidente do Benfica pretende manter a dinâmica entre as escalões de formação e a promoção à equipa principal dos jovens talentos, onde o melhor exemplo é João Félix, jogador que em pouco mais de seis meses na equipa sénior rendeu um encaixe financeiro recorde de 120 milhões de euros com a transferência para o Atl. Madrid.Bruno Lage está ciente dessa necessidade e já prepara uma nova fornada para a equipa principal, com destaque para o defesa central brasileiro Morato, que foi contratado neste defeso ao São Paulo.Apesar dos 18 anos tem vindo a afirmar-se na equipa B e já reclama uma oportunidade com Bruno Lage, o que deve acontecer brevemente, pois com a abertura do mercado de transferências em Janeiro existe sempre a possibilidade de um dos tubarões europeus avançar por Rúben Dias ou Ferro.Vieira só admite vender um e pela cláusula de rescisão. Morato está a fazer essa transição para o caso de ter de ingressar na equipa principal. Para já tem surpreendido tudo e todos.Além de Morato, também Gonçalo Ramos, avançado de 18 anos, e Rafael Brito, médio de apenas 17 anos, estão na calha para dar o salto para a equipa principal.O objetivo de Vieira é manter a competitividade entre os jovens do escalão de formação, com a possibilidade real de chegar à equipa de Bruno Lage.O técnico do Benfica é um conhecedor profundo da formação do clube e tem lançado com sucesso vários dos jovens na equipa principal.Vieira não esconde o desejo de chegar à conquista de um título europeu com uma equipa maioritariamente constituída por jogadores da formação. O plano está em curso e pelos vistos não falta matéria prima no Seixal.O Presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, chegou esta terça-feira de manhã a Angola, onde vai visitar uma escola e marcará presença no Ministério das Relações Exteriores e no Governo Provincial de Angola. O dirigente encarnado estará acompanhado de Luisão e Pedro Mantorras. Regressa a Portugal no fim de semana.O Benfica regressa à competição no dia 18 deste mês, para defrontar o Cova da Piedade, na Taça de Portugal. Depois disso, os encarnados têm um jogo decisivo frente ao Lyon, no dia 23, a contar para a Champions.