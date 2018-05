Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Conheça o quartel-general da seleção na Rússia

Instalações foram alvo de obras profundas para acolher o campeão europeu e o melhor do mundo.

Por Mário Figueiredo | 01:30

As seleções que vão disputar o Mundial já definiram os respetivos quartéis-general, local onde treinam, descansam e se divertem. Não faltam luxo e muitos mimos. Portugal optou pelo centro de estágio do Saturn, em Krotovo, mas neste ‘campeonato’ o Brasil já goleou ao ficar no majestoso Swissotel (Sochi).



Portugal, campeão europeu, optou por um local isolado, a 50 km de Moscovo, e a 10 km do aeroporto de Zhukovsky. No entanto, a chegada dos portugueses obrigou obras profundas que visaram a modernização dos quartos, balneários e espaços comum, onde não falta uma sala de jogos e um piscina.



No grupo de Portugal, a Espanha fica em Krosnodar, ficando na academia do clube local. Os espanhóis privilegiaram o recato.

Mais modestos, foram os locais escolhidos por Marrocos (Voronezh) e Irão (Bakovka). Os marroquinos vão viajar na Rússia em avião particular, mas ficam perto da mais antiga central nuclear russa (Novovoronezh). Já a equipa de Carlos Queiroz fica no centro de estágio do Lokomotiv.



O Brasil está em grande. As imponentes e coloridas cascatas da entrada do hotel fazem sucesso. Mas também estão reunidas as condições de treino.



Curiosa, foi a opção da Austrália, que fica nas instalações de uma equipa de hóquei no gelo.



SAIBA MAIS

5

Mundiais conquistados pelo Brasil, a seleção com mais troféus conquistados. Seguem-se Itália e Alemanha, com quatro cada, Uruguai e Argentina, com dois; Inglaterra, França e Espanha têm um.



Rússia é a 17ª anfitriã

A Rússia é o 17º país a organizar um campeonato do Mundo. Itália, França, Suíça, Suécia, Inglaterra, Alemanha, Espanha, Uruguai, Brasil (duas vezes), Chile, México, Argentina, Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão e África do sul também já receberam a competição.



Klose é o melhor marcador

O alemão Miroslav Klose, com 16 golos, é o melhor marcador de sempre em fases finais do Mundial. Seguem-se o brasileiro Ronaldo (15), o alemão Gerd Muller (14), o francês Fontaine (13) e o brasileiro Pelé (12).



Messi e CR7 longe do top 5

Messi e Cristiano Ronaldo, os dois melhores jogadores da atualidade, estão longe do topo da lista de melhores marcadores de sempre em fases finais, liderada pelo alemão Miroslav Klose (16 golos). O português leva três golos em outras tantas fases finais e o argentino marcou cinco vezes num total de três Mundiais que disputou.