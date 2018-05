Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Prato preferido de Cristiano Ronaldo é Bacalhau à Brás

Avançado gosta de beber café e comer chocolate preto.

Por M.M.R. | 08:36

Aos 33 anos, Cristiano Ronaldo está numa forma física invejável. Com esta idade há poucos jogadores de topo que consigam estar no mesmo patamar do internacional português fisicamente. O segredo… não é segredo nenhum. CR7 equilibra o exercício diário com uma alimentação saudável.



O craque do Real Madrid tem na base da sua dieta "fruta fresca, cereais integrais, proteína magra e muitas saladas". A revelação foi feita por Luís Lavrador, chef da seleção nacional, ao ‘Business Insider’.



Cristiano Ronaldo é um grande fã de peixe. Consome besugo, peixe-espada e robalo. Também gosta de carne, principalmente grelhada. Mas o prato favorito do melhor jogador do Mundo é mesmo bacalhau à Brás.



Quanto à hidratação, o jogador recorre a uma bebida isotónica nos treinos e nos jogos, que consiste numa mistura de hidratos de carbono, para dar resistência, e que tem menos açúcar do que as que se encontram à venda nas grandes superfícies comerciais. O preparado integra ainda eletrólitos e vitamina B12.



Por vezes, o avançado português ‘esquiva-se’ à dieta. É apreciador de vinho, com moderação, dando prioridade a sumos de fruta natural (pera, maçã e ananás). De vez em quando come chocolate, privilegiando o preto, que tem menos açúcar.



"Também gosta muito de café", referiu o chef Luís Lavrador.



Preparação para o mundial arranca com 14 jogadores

A seleção nacional deu ontem início à preparação para o Mundial, na Cidade do Futebol. Fernando Santos contou apenas com 14 dos 23 convocados no primeiro treino da equipa das quinas.



Rui Patrício, William, Bruno Fernandes, Gelson Martins, André Silva, João Moutinho, Gonçalo Guedes e Mário Rui estão autorizados a apresentar-se mais tarde. Assim como Cristiano Ronaldo, que ainda tem a final da Liga dos Campeões no sábado.