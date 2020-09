A derrota do Manchester United no arranque da Liga inglesa (1-3 com o Crystal Palace) revelou as carências defensivas da equipa, que pretende agora retomar as negociações para a contratação de Alex Telles, propondo um valor inicial a rondar os 20 milhões de euros.









O defesa-esquerdo, uma das figuras no triunfo do FC Porto sobre o Sp. Braga no arranque da Liga portuguesa (3-1), no qual apontou dois golos de penálti e fez uma assistência, é o desejado para reforçar a equipa de Solskjaer.

Os dragões já contrataram esta temporada o lateral-esquerdo Zaidu (Santa Clara) de forma a precaver a saída do brasileiro, um dos mais cobiçados do plantel. Apesar de o jogador ter assumido que está focado em ajudar os dragões, a verdade é que o jogo com os bracarenses soou a despedida. Apontou as duas grandes penalidades e tornou-se no defesa mais goleador da história do FC Porto, com 26 golos em 193 jogos, superando José Carlos e Jorge Costa, ambos com 25 golos. Mas Alex Telles é mais do que golos: só na época passada fez 13 assistências.





O brasileiro, de 27 anos, entrou no último ano de contrato e esta pode ser a derradeira oportunidade dos dragões fazerem um encaixe financeiro. A vontade da equipa de Bruno Fernandes em contar com Alex Telles é grande e, segundo a imprensa inglesa, estão mesmo dispostos a emprestar Diogo Dalot, lateral que tinha sido vendido pelos azuis-e-brancos, em 2018/19, por 22 milhões de euros.



Nakajima treina integrado

Nakajima realizou este domingo treino integrado condicionado, numa sessão em que os elementos utilizados no triunfo sobre o Sp. Braga (3-1), para a Liga, só realizaram trabalho de recuperação. Já Marcano fez tratamento e ginásio, enquanto o guarda-redes Cláudio Ramos fez treino condicionado. O plantel cumpre hoje uma folga e inicia amanhã a preparação para o dérbi com o Boavista, no sábado.