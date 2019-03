Marcel Keizer diz que "já não há segredos" para derbi com o Benfica

Treinador do Sporting diz estar pronto para eliminar o Benfica da Taça de Portugal.

Por Mário Figueiredo | 01:41

Marcel Keizer diz-se focado no jogo de amanhã com o Desp. Chaves, mas lembra que no dérbi com o Benfica, quarta-feira, na segunda mão da meia-final da Taça de Portugal, "já não há segredos entre as duas equipas".

O treinador holandês deu uma entrevista à Sporting TV na qual se mostrou confiante na passagem à final da Taça de Portugal, embora esteja ciente das dificuldades que vai encontrar no jogo, em que os leões estão obrigados a recuperar de uma desvantagem de 2-1 após a derrota na Luz na primeira mão. "Com muita energia e pressão, sabemos que precisamos de marcar um golo para chegar à final", reforçou o técnico.

Keizer revelou ainda um lado mais pessoal, referindo que a calma que aparenta no banco nem sempre "corresponde à realidade".

O holandês confirma mesmo que já teve de gritar no balneário: "Já aconteceu algumas vezes ao intervalo, mas não funciona se o fizermos sempre. Tem de ser feito no momento certo, aí podes estar verdadeiramente chateado. Podes fazê-lo, mas também é necessário operar mudanças táticas."

Keizer quer os leões a praticarem um futebol positivo e com golos. Diz-se encantado com o apoio dos sócios e afirma: "O Sporting nunca desiste."



PORMENORES

Bruno Fernandes

Keizer elogiou o capitão de equipa, mas manteve o tabu sobre a utilização do médio no jogo de amanhã com o Desp. Chaves.



Treino às 10h30

O Sporting volta a treinar hoje pelas 10h30 na Academia de Alcochete, com Keizer a fazer a antevisão do jogo com os flavienses às 12h30. A equipa segue após o almoço para Chaves.



Relação trava mudança de juiz



O Tribunal da Relação de Lisboa indeferiu ontem o 2º recurso que pedia o afastamento do juiz Carlos Delca do processo do ataque à Academia, apresentado por um dos arguidos. A 19 de março, o tribunal já havia negado provimento a um recurso apresentado por outro arguido.



"Bas Dost tem trabalhado"



Keizer minimizou o jejum de Bas Dost, que não marca golos há cinco jogos. "Tem trabalhado com energia para superar essa situação e acredito que vai voltar aos golos já esta semana", disse o técnico, recusando que o "sistema tático" tenha influenciado o rendimento do avançado.