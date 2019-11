Marega recebe 'Dragão de Ouro' para futebolista do ano

O FC Porto realizou esta quinta-feira a cerimónia anual de entrega dos Dragões de Ouro, que este ano se realizou no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, e na qual se destacou Marega que recebeu o prémio de futebolista do ano.

O jogador mostrou-se divertido aquando a receção do prémio, agradecendo ao treinador, colegas e adeptos, lembrando um episódio do início da época em que foi acusado de estar fora de forma.

"Queria agradecer ao grande presidente, ao treinador, ao staff técnico, aos meus companheiros, a todos os dirigentes da nossa equipa e a todos os adeptos que nos apoiam sempre nos bons e maus momentos. Para terminar, não tenho uma barriga grande", disse perante a gargalhada geral.

Magnus Andersson (andebol) venceu o Dragão de Ouro Treinador do Ano, Daymaro Salina (andebol) recebeu a distinção de Atleta de Alta Competição. O prémio de Atleta Jovem foi para Romário Baró enquanto Fábio Silva venceu o Dragão de Ouro Atleta Revelação.

A cerimónia começou com a atribuição do Dragão de Ouro à Casa do FC Porto de Esposende, seguindo-se Dick Jaspers (bilhar) que ganhou o Dragão de Ouro de Atleta Amador do Ano.

Nélson Puga (médico da equipa de futebol sénior) conquistou o Dragão de Ouro Carreira, já o Dragão de Ouro de Atleta do Ano foi conquistado por João Rodrigues (ciclismo).

O Dragão de Ouro Dedicação foi para Joana Teixeira (responsável pela secção de desporto adaptado), já a W52-FC Porto recebeu a distinção de Parceiro do Ano, enquanto a FC Porto TV recebeu o Dragão de Ouro para Projeto do Ano.

Lista completa dos distinguidos:

Dragão de Ouro Casa FC Porto Nacional: Casa FC Porto de Esposende.

Dragão de Ouro Atleta Amador do Ano: Dick Jaspers (bilhar).

Dragão de Ouro Carreira: Nélson Puga (médico da equipa sénior de futebol).

Dragão de Ouro Atleta do Ano: João Rodrigues (ciclismo).

Dragão de Ouro Dedicação: Joana Teixeira (responsável pela secção de desporto adaptado).

Dragão de Ouro Parceiro do Ano: W52-FC Porto.

Dragão de Ouro Atleta Revelação: Fábio Silva (futebol).

Dragão de Ouro Atleta Jovem do Ano: Romário Baró (futebol).

Dragão de Ouro Atleta de Alta Competição: Daymaro Salina (andebol).

Dragão de Ouro Projeto do Ano: FC PortoTV.

Dragão de Ouro Treinador do Ano: Magnus Andersson (andebol).

Dragão de Ouro Funcionário do Ano: Ana Lima (desempenha funções na Secretaria da Administração).

Dragão de Ouro Futebolista do Ano: Marega.

Dragão de Ouro Dirigente do Ano: António Borges (Diretor do Andebol).

Dragão de Ouro Sócio do Ano: Bispo D. Américo Aguiar.