Mathieu acelera para o Boavista

Defesa já pisou o relvado e espreita o regresso à competição. Pode voltar este mês.

08:52

Jérémy Mathieu deu, esta quinta-feira, boas notícias a José Peseiro. O central voltou a pisar o relvado, embora de forma condicionada, e já está na reta final da recuperação da lesão sofrida há um mês, no gémeo da perna esquerda.



O objetivo dos responsáveis leoninos e do francês é acelerarem a reintegração para que o jogador esteja apto para o duelo com o Boavista, no dia 28.



Mathieu é baixa confirmada para o jogo de amanhã, diante do Loures, para a Taça e, muito provavelmente, também não vai estar nas melhores condições para o duelo contra o Arsenal, para a Liga Europa, na quinta-feira.



Porém, no regresso da Liga, com o Boavista, o francês já poderá dar indicações ao treinador de que se sente em condições para ser utilizado. Nesse caso, e atendendo à importância que tem na equipa, pode mesmo voltar à competição diante dos axadrezados.



O francês não é utilizado desde que sentiu queixas no duelo com o Qarabag, a 20 de setembro. Daí para cá tem realizado um intenso trabalho de recuperação longe do relvado.



Ontem, queimou mais etapa rumo ao regresso e deixou José Peseiro mais aliviado. O técnico não conta ainda com Bas Dost e Raphinha que continuam a fazer tratamento das lesões.



‘Batta’ e Acuña só hoje

Battaglia e Acuña, que estiveram ao serviço da Argentina, só treinam hoje e devem fazer trabalho condicionado na véspera do jogo com o Loures.



Segue-se Bas Dost

Bas Dost deverá voltar aos relvados nos próximos dias. O holandês, que não joga desde agosto, também pode voltar à competição frente ao Boavista.