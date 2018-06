Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mbemba em vez de Marcano no FC Porto

Central do Newcastle deve assinar até ao final da semana.

Por Filipe António Ferreira | 01:30

Está escolhido o substituto de Marcano no eixo da defesa do FC Porto. Chama-se Mbemba e tem contrato com os ingleses do Newcastle.



Os dragões , que se anteciparam a um clube italiano na corrida pelo defesa central, parecem ter convencido o internacional congolês.



Segundo a imprensa belga e inglesa, o acordo entre as duas partes poderá ser finalizado até ao final da semana. Mbemba, recorde-se, mudou-se do Anderlecht para o emblema inglês em 2015, a troco de 12 milhões de euros.



Depois de ter ajudado o Newcastle a voltar à Premier League, o jogador de 23 anos fez apenas 11 jogos esta época. Também foi utilizado no última ano por Rafa Benitez como lateral esquerdo.



Com a provável entrada de Mbemba, o FC Porto não fecha a procura por mais um defesa central. Felipe e Osório são os únicos jogadores disponíveis para aquela posição (nigeriano Chidozie vai fazer pré-época mas ainda não é certo que fique). Marcano e Reyes terminam contrato no final do mês. Se o espanhol já assinou contrato com a Roma o mexicano, que está ao serviço da seleção, não deve renovar com os dragões.



Entretanto foi conhecido que Iker Casillas renovou com os dragões por uma temporada com mais uma de opção. Desta forma o espanhol pode jogar nos dragões até aos 39 anos.



Esta terça-feira, o FC Porto anunciou a renovação do avançado Rúben Macedo, de 22 anos. O jogador formado no clube alinhou na última temporada na equipa B. Ainda não é certo se vai continuar na equipa secundária ou nos sub-23.