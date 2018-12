Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Merecemos vencer", diz Rui Vitória sobre triunfo do Benfica na Liga dos Campeões

Treinador dos encarnados considerou justa a vitória por 1-0.

22:50

Rui Vitória considerou justo o triunfo caseiro por 1-0 do Benfica diante do AEK Atenas, no fecho da fase de grupos da Liga dos Campeões. O técnico encarnado destacou o "caudal" ofensivo da sua equipa e as melhorias registadas na segunda parte.



"Se foi difícil motivar o plantel para este jogo? Não, pois sabíamos o que queríamos, ganhar e ir como cabeças de série para a Liga Europa. Na 1.ª parte o adversário bloqueou-nos e nós não quisemos arriscar. Faltou-nos alguma agressividade. Mas fizemos 22 remates e tivemos um enorme caudal. Merecemos vencer. Na segunda parte fomos mais agressivos e quisemos agredir o adversário. Os jogadores que introduzimos também trouxeram mais mobilidade. Fizemos de bola parada o que devíamos ter feito em bola corrida. O Grimaldo merece", analisou Rui Vitória à Eleven Sports.



Sobre a aposta em alguns jovens do Seixal de início, como João Félix ou Gedson, o timoneiro das águias salientou a necessidade de todos aproveitarem um palco como a Champions para ganhar tarimba: "têm de aproveitar estes jogos para ir evoluindo. De realçar que jogámos com sete jogadoeres da formação."