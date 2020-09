Messi anuncia que vai continuar no Barcelona

Lionel Messi acaba de anunciar que vai continuar no Barcelona. Em declarações à página Goal.com, o avançado argentino colocou um ponto final na novela que se tinha gerado em torno do seu futuro e confirmou que vai permanecer no clube onde está há 20 anos. O atacante, de 33 anos, deverá juntar-se aos treinos do clube blaugrana de imediato.Desagradado com muitas das decisões da direção do Barcelona nos últimos tempos, Messi tinha expresado há alguns dias o desejo de abandonar o clube . Muito se escreveu sobre o futuro do craque argentino, que terá mesmo chegado a conversar com os responsáveis do Manchester City.

"A derrota em Lisboa foi muito dura. Não estava feliz e queria sair", disse Messi na entrevista à publicação Goal.com.

Josep Maria Bartomeu, presidente do clube catalão, fez saber, desde o início, que não queria negociar a transferência do astro argentino, que tem contrato com o Barcelona até ao dia 30 de junho do próximo ano. Quer isto dizer que quem quisesse levar Lionel Messi tinha de pagar a cláusula de rescisão do argentino, fixada em 700 milhões de euros.

Ao jogador, apenas restava recorrer aos tribunais e denunciar o contrato que tinha com o clube, num processo que certamente se iria arrastar durante muito tempo. Assim, Messi descartou - para já - a saída do clube onde está desde os 13 anos: "Nunca iria para tribunal contra o Barcelona porque é o clube da minha vida", disse.