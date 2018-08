Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Misic e Mané estão de saída do Sporting

Mattheus Oliveira e Ryan Gauld voltam a ser cedidos.

Por Mário Figueiredo | 09:07

Misic, Carlos Mané, Mattheus Oliveira e Ryan Gauld estão de saída do Sporting, apurou o Correio da Manhã.



Sousa Cintra já deu prioridade a estes processos com Misic a poder rumar ao Standard Liége (Bélgica) e Carlos Mané a regressar ao Estugarda, em que esteve emprestado durante as duas últimas temporadas.



Emprestados serão também Matheus Oliveira e Ryan Gauld. Apesar de haver propostas de clubes estrangeiros, estes dois atletas devem ser cedidos a clubes portugueses.



Com o fecho do mercado à porta (hoje à meia-noite), os leões fazem um esforço para emagrecer o plantel, depois da vinda dos reforços Viviano, Renan, Marcelo, Bruno Gaspar, Raphinha, Nani, Diaby e Gudelj. Os leões tentam ainda a contratação de um avançado, tendo vários nomes em cima da mesa, mas não vão entrar em loucuras, sabe o CM.



Bas Dost e Bruno aptos

O avançado Bas Dost e o médio Bruno Fernandes já integraram ontem os treinos sem limitações e podem ser opções para o jogo de amanhã com o Feirense, em Alvalade. O holandês recuperou da lesão na coxa direita e o médio do traumatismo no pé direito.



Liga Europa: no pote 2

O sorteio da fase de grupos da Liga Europa realiza-se hoje (12h00, Mónaco). O Sporting não é cabeça de série e integra o pote 2, juntamente com as seguintes equipas (que não se defrontam nesta fase): Ludogorets, Copenhaga, Marselha, Celtic, PAOK, Milan, Genk, Fenerbahçe, Krasnodar, Astana e Rapid Viena.