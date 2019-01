Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mourinho diz que “ia morrendo no cesto da roupa”

Técnico escondeu-se num cesto para contornar castigo.

Por Sara Guterres | 08:43

Um dos momentos mais caricatos da carreira de José Mourinho aconteceu em 2005, quando o ‘Special One’ se escondeu num cesto da roupa para contornar um castigo da UEFA. O técnico estava impedido de entrar no balneário do Chelsea antes do jogo com o Bayern Munique para a Liga dos Campeões.



"Precisava de estar com os meus jogadores. Estive no balneário durante o dia. Cheguei e ninguém me viu, o problema foi sair", admitiu o português, em entrevista à beIN Sports.



"O roupeiro [Stewart Bannister] enfiou-me no cesto da roupa e deixou uma abertura para que eu pudesse respirar. Quando saímos estavam oficiais da UEFA à minha procura e o Stewart acabou por fechar a caixa. Não conseguia respirar, ia morrendo", disse José Mourinho.



O Chelsea acabou por bater o Bayern Munique. Venceu por 4-2, com golos de Joe Cole, Lampard e Didier Drogba.