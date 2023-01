O Ministério Público (MP) acusou esta sexta-feira de “tráfico de substâncias e métodos proibidos” 26 arguidos no âmbito do processo Prova Limpa, que envolve a equipa de ciclismo W52-FC Porto. Entre os acusados estão dez ciclistas no ativo: João Rodrigues, Rui Vinhas, Ricardo Mestre, Samuel Caldeira, Daniel Mestre, José Neves e Ricardo Vilela (estes já suspensos pela Autoridade Antidopagem de Portugal), Joni Brandão, José Gonçalves e Jorge Magalhães.









