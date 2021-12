MP diz que Pedro Pinho ganhou milhões com o FC Porto sem fazer nada

Contratado por seis milhões de euros ao Corinthians (75% do passe), em 2016, o central Felipe chegou ao FC Porto e rapidamente se impôs como titular indiscutível. Depois de pagar mais quatro milhões pelos restantes 25% do passe, os "dragões" venderam o jogador, em 2019, ao Atlético de Madrid por 20 milhões de euros.

Foi o empresário Pedro Pinho quem, segundo o procurador Rosário Teixeira, que investiga a designada "Operação Prolongamento", encetou contactos com o agente do jogador, Giuliano Bertocucci, e com o Atlético de Madrid, é certo. Porém, quem surgiu a emitir uma fatura de 1,9 milhões de euros pelos serviços de intermediação no negócio da venda acabou por ser a "Yes Sports", empresa controlada pelo empresário Bruno Macedo que, por sua vez, após a emissão de uma fatura, transferiu 980 mil euros para a PP Sports, empresa de Pedro Pinho.