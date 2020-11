"Mulheres", "murraças" e o "mundo f...": Carlos Queiroz julgou que o microfone estava desligado

Carlos Queiroz está a ser protagonista de uma polémica na Colômbia, tudo por causa de um comentário que fez sobre a violência doméstica. Depois de uma conferência de imprensa, julgando que os microfones estavam desligados, o selecionador disse "se todos os homens que levam umas 'murraças' das mulheres fossem para a imprensa falar, o mundo estava f..."Isto sucedeu na sequência de uma pergunta de uma jornalista, que questionou o treinador sobre a chamada de Sebastián Villa à seleção, apesar das denúncias de maus tratos feitos pela namorada do jogador, Daniela Cortés.O treinador demarcou-se do caso. "Há um jogador que está a jogar na Argentina e que é colombiano; a mim pagam-me para saber se tem qualidades para chegar à seleção da Colômbia. Não sou uma instituição, sou um treinador nacional."Depois, julgando que os microfones estavam desligados, Queiroz minimizou a questão, numa conversa com Juan Raúl Mejía, diretor de comunicações da federação colombiana, que julgou estar a ser privada.O caso teve muita repercussão no país e o treinador português já se pronunciou publicamente. "Perante qualquer mal entendido que resulte do áudio, parcial e privado, reafirmo pública e inequivocamente, como aliás fiz na conferência, a convicção de que qualquer juízo e condenação mediática não substituí a função primordial da justiça."