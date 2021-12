Nadadora Ana Rodrigues fixa novo recorde nacional dos 50 metros bruços

A nadadora Ana Rodrigues estabeleceu este domingo, em Estarreja, um novo recorde nacional dos 50 metros bruços, fixando-o em 30,70 segundos, menos nove centésimos do que a marca que já lhe pertencia.

Ana Rodrigues já tinha fixado, no sábado, um novo máximo nos 100 metros, superando um registo que durava há 12 anos.

Neste caso, a atleta da Escola Desportiva de Viana fez 1.06,82 minutos, retirando 35 centésimos ao recorde de Diana Gomes.

Os dois recordes foram batidos durante o campeonato nacional de clubes da segunda divisão, que ditou as subidas ao primeiro escalão 2022/23 do Vitória de Guimarães em ambos os sexos, bem como da Associação Desportiva do Bairro dos Anjos e o Clube de Natação de Olhão em masculinos, e do Colégio Efanor e a Gesloures em femininos.

Os nacionais da segunda divisão, que decorreram no Complexo de Desporto e Lazer de Estarreja, contaram com um total de 390 nadadores (206 masculinos e 184 femininos), em representação de 32 clubes.