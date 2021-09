Portugal fecha natação com dois recordes nacionais nos Jogos Paralímpicos

Portugal fechou hoje com dois recordes nacionais e sem presenças em finais a participação nas provas de natação dos Jogos Paralímpicos Tóquio2020, nas quais esteve representado por seis atletas.Nos 100 metros mariposa S8, Diogo Cancela obteve o nono tempo (1.05,69), marca que fez cair o recorde nacional (1.05,96), que pertencia a David Carreira, e que o deixou a 14 centésimos do oitavo lugar, que dava acesso à final.Cancela, que nadou quatro provas em Tóquio, sai da competição com três recordes nacionais e um diploma. Marco Meneses nadou as eliminatórias dos 100 metros mariposa S11 (deficiência visual) em 1.21,25 minutos, marca que o deixou na 12.ª posição da geral, mas que lhe permitiu melhorar o recorde nacional (1.22,25), que já lhe pertencia.O nadador de Castro Daire, que se estreou em Jogos Paralímpicos, nadou quatro provas no Centro Aquático de Tóquio e termina a competição com dois diplomas e dois recordes nacionais.Daniel Videira fechou com um 14.º lugar as eliminatórias dos 100 metros costas S6. O nadador, que na quinta-feira foi sexto classificado nos 400 metros livres S6, cronometrou hoje 1.26,66 minutos, ficando a quase cinco segundos do recorde nacional (1.21,90), que lhe pertence. Portugal esteve representado nas provas de natação dos Jogos Paralímpicos por seis nadadores, entre os quais cinco estreantes.