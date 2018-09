"Não me chamem Serena Williams", diz Patrícia Mamona após incidente em discoteca

Atleta queixou-se de ter sido vítima de racismo.

16:44

Patrícia Mamona queixou-se esta sexta-feira de manhã de ter sido vítima de racismo, dando conta nas redes sociais que tinha sido barrada à porta de uma discoteca em Lisboa juntamente com um grupo de amigos ('black friend', como a própria atleta do Sporting os definiu), acabando por receber muitas mensagens, algumas com duras críticas. Mamona acabou por voltar ao Instagram dando novas explicações sobre o que sucedeu naquela noite."A situação foi facilmente resolvida da maneira que achámos correta, fomos embora e pronto", sublinhou.