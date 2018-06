Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Neymar não vai ganhar sozinho”, afirma Pelé

Tricampeão do Mundo diz que falta coletivo ao ‘escrete’.

Por José Carlos Marques | 08:39

O único jogador a ter no currículo três campeonatos do Mundo falou esta semana das perspetivas do Brasil para o Mundial. Pelé sublinha a qualidade individual dos jogadores mas, avisa que ainda falta muito para fazer desta versão do ‘escrete’ uma máquina vitoriosa.



"É possível achar pelo menos um brasileiro nos melhores ‘times’ do Mundo. Como Neymar no PSG, Marcelo no Real Madrid, Philippe Coutinho no Barcelona, Roberto Firmino no Liverpool. Mas para Tite fazê-los funcionar como uma unidade vai ser difícil", diz Pelé à revista ‘GQ’.



Pelé admira Neymar, mas não espera milagres: "Neymar é um dos melhores jogadores do Mundo. Hoje, ele está mais maduro e tem mais experiência mas, sozinho, não vai dar para ganhar o Mundial. Vai triunfar quem tiver o conjunto". O antigo jogador aponta a Argentina como uma das principais candidatas à vitória no torneio.