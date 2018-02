Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Neymar vai mesmo ser operado ao pé direito

Decisão foi tomada pelo PSG em conjunto com médicos da seleção brasileira.

20:03

O futebolista Neymar vai ser operado no Brasil, parando no mínimo seis semanas e desfalcando o Paris Saint-Germain (PSG) para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões frente ao Real Madrid.



Neymar, a grande 'estrela' do PSG e da seleção brasileira, lesionou-se no último fim de semana ao serviço dos parisienses, no triunfo por 3-0 sobre o Marselha para o campeonato.



O jogador de 26 anos magoou-se no tornozelo direito, mas o maior problema tem a ver com a operação a uma fratura do metatarso no pé direito.



O atleta será baixa importante para o conjunto liderado pelo técnico espanhol Unai Emery, que na terça-feira vai tentar recuperar da derrota 3-1 sofrida frente aos 'merengues' no Santiago Bernabéu, com dois golos de Cristiano Ronaldo.



Neymar será operado pelo médico da seleção do Brasil, Rodrigo Lasmar, que viajou desde Sochi, na Rússia, onde estava em missão para o Mundial de futebol, para Paris a fim de avaliar o atleta.



Na terça-feira, o pai de Neymar tinha dito que o seu filho estaria fora de competição pelo menos seis semanas, o que o inibe de defrontar o Real Madrid.