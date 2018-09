Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Niko Kovac quer ganhar ao Benfica mas admite que empate não seria um mau resultado

Treinador cumpre a primeira época no comando técnico do Bayern Munique.

18:59

Niko Kovac, treinador do Bayern Munique, disse esta terça-feira em conferência de imprensa, no Estádio da Luz, que quer estrear-se com uma vitória na fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol frente ao Benfica.



O técnico de 46 anos, que faz a sua primeira época no comando técnico dos hexacampeões alemães, quer imitar o começo vitorioso que a equipa teve na Bundesliga -- com três triunfos em três jogos --, mas admitiu que um empate não seria um drama para os bávaros.



"Queremos ganhar amanhã [quarta-feira] e fazer o mesmo que no campeonato. Seria importante, mas se empatarmos viveremos bem com isso", disse.



O croata elogiou o Benfica e os adeptos portugueses, lembrou o domínio que as 'águias' têm tido nos últimos anos no futebol português, mas ressalvou que a Champions é "um nível diferente" e que, por isso, está confiante na conquista dos primeiros três pontos.



"Não somos arrogantes, mas estamos confiantes. Amanhã [quarta-feira] será certamente um jogo difícil, mas só pensamos em ganhar", assumiu.



Um dos temas que esteve em destaque na conferência do treinador dos alemães foi o papel que Renato Sanches pode ter na equipa alemã, e o treinador revelou que o português está a trabalhar bem e pode ter uma oportunidade em breve.



"O Renato está no bom caminho, mostrou-se bem e agora faz parte desta equipa. Num futuro breve, quem sabe se amanhã, irá jogar. Conhecemos as qualidades dele, é jovem e com potencial para evoluir. Estou certo de que ajudará o Bayern a ter êxito, pois tem evoluído em termos mentais e físicos", afirmou o técnico, que admitiu que o médio teve uma adaptação difícil à realidade alemã.



"Não passou um período de adaptação fácil e temos de lhe dar o tempo suficiente para que se possa integrar. Acho que este ano as coisas estão a correr muito bem e desejo que ele jogue e faça muitos jogos", concluiu.



Na sala de imprensa do Estádio da Luz esteve também Manuel Neuer, guarda-redes do Bayern Munique, que recordou os embates de há três anos frente ao Benfica, nos quartos de final da 'Champions', e assumiu que esta quarta-feira espera novas dificuldades frente aos 'encarnados'.



"Foi uma eliminatória difícil a desse ano. Hoje falamos de um jogo da fase de grupos, mas sabemos que não será fácil. No entanto, chegamos aqui muita confiança, começámos bem a época e amanhã queremos começar com uma vitória e os primeiros três pontos."



Sobre Renato Sanches, o internacional alemão, tal como o treinador, afirmou que o jovem português "teve uma adaptação difícil" à realidade da Bundesliga, mas garantiu que o antigo jogador do Benfica está muito a tempo de ajudar o Bayern nas conquistas desta época.