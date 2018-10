Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nuno Espírito Santo volta a perder na Liga Inglesa

Wolverhampton somou a segunda derrota consecutiva.

Por Filipe António Ferreira | 10:03

O Wolverhampton, orientado por Nuno Espírito Santo, voltou este sábado a perder em jogo da Premier League. A equipa mais portuguesa de Inglaterra perdeu no terreno do Brighton (1-0) depois de ter sido surpreendida em casa pelo Watford, há uma semana.



Com quatro jogadores lusos no onze inicial (Patrício, Moutinho, Rúben Neves e Hélder Costa), os ‘Wolves’ foram sempre dominadores e com mais ocasiões de golo. Contudo, foi o Brighton a marcar por Murray no único remate à baliza da equipa forasteira. Com este resultado, a equipa de Nuno Espírito Santo cai para 9º lugar do campeonato.



Nos outros jogos do dia destaque para a goleada do Liverpool em casa com o Cardiff (4-1). Um resultado que permite à equipa de Jürgen Klopp isolar-se no primeiro lugar do campeonato (com um jogo a mais).



Hoje destaque para o jogo entre Manchester United de José Mourinho com o Everton orientado por Marco Silva (16h00, Sport TV).



O Man. City, que entrou para a 10ª jornada da Liga inglesa em igualdade pontual com o Liverpool só entra em campo amanhã em Londres diante do Tottenham.