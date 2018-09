Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Wolverhampton de Nuno Espírito Santo vence em Londres

Golo nos descontos dá três pontos frente ao West Ham.

Por Raul Teixeira | 01:30

O Wolverhampton de Nuno Espírito Santo garantiu este sábado a primeira vitória na Liga inglesa depois de vencer (0-1) no terreno do West Ham. O técnico português fez alinhar de início Rui Patrício, Hélder Costa, Diogo Jota, João Moutinho e Rúben Neves. No segundo tempo lançou Rúben Vinagre, mas foi o reforço Adama Traoré que acabou por resolver nos instantes finais da partida (90+3’) impedindo os ‘hammers’ de somarem os primeiros pontos à quarta jornada.



O Everton de Marco Silva não foi além de um empate caseiro (1-1), frente ao Huddersfield. Já o líder Liverpool somou a quarta vitória consecutiva esta época depois de bater por 2-1 o Leicester, com Ricardo Pereira a cumprir os 90 minutos.



Um encontro que ficou marcado pela falha do novo guardião dos ‘reds’ Alisson Becker, que permitiu à equipa da casa reduzir por intermédio de Rachid Ghezzal (64’). Já o campeão inglês Manchester City regressou aos triunfos (depois do empate na última jornada com o Wolverhampton) com uma vitória em casa com o Newcastle (2-1). Bernardo Silva entrou aos 60 minutos para o lugar do brasileiro Gabriel de Jesus.