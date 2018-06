Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“O Cristianinho é melhor que o pai" diz mãe de Ronaldo

Dolores Aveiro mostra-se orgulhosa do percurso do filho e do neto.

Por Patrícia Bento | 08:30

Filho de peixe sabe nadar’, já diz o ditado. E, segundo confessa Dolores Aveiro, não se podia aplicar melhor a Cristianinho, filho mais velho de Ronaldo.



Com apenas 7 anos, já venceu uma taça de melhor marcador da escola e, garante a avó, vai seguir as pisadas do pai.



"Para falar a verdade, ele tem mais jeito do que o Ronaldo tinha com a idade dele. Tudo o que o Ronaldo aprendeu foi pela própria cabeça. O Cristianinho está a aprender com o pai. Com a idade que tem, faz melhor do que o pai quando tinha a idade dele", reforça a matriarca do clã Aveiro em entrevista à revista ‘Cristina’.



"Ao Ronaldo acho que não lhe falta nada", remata.



"Gosto da Georgina"

Na entrevista à revista ‘Cristina’, Dolores falou sobre a namorada de CR7. "Gosto da Georgina. É uma futura nora. Ainda não é nora." Quanto ao casamento, revela: "Esperem sentados. Um dia logo se vê."