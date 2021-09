Palmeiras, de Abel Ferreira, derrotado no terreno do Corinthians

O Palmeiras, de Abel Ferreira, ficou mais longe da liderança do campeonato brasileiro de futebol ao perder no sábado por 2-1 em casa do Corinthians, numa jornada em que o líder Atlético Mineiro empatou com o São Paulo.

No dérbi paulista, Roger Guedes foi o homem do jogo, ao inaugurar o marcador, aos 20 minutos, e ao assegurar os três pontos, desfazendo a igualdade, que Gabriel Menino tinha reposto nos descontos da primeira parte, aos 84 minutos.

Com esta derrota no jogo da 22.ª jornada, a equipa orientada pelo português Abel Ferreira está agora a oito pontos do Atlético Mineiro, que pouco depois da derrota do seu mais direto perseguidor empatou 0-0 na visita ao São Paulo e soma 46 pontos.

Os dois conjuntos encontram-se na quarta-feira na segunda mão das meias-finais da Taça Libertadores, depois de terem empatado a zero na primeira mão.