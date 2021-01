Abel Ferreira atinge final da Taça dos Libertadores

O Palmeiras, treinado por Abel Ferreira, garantiu na madrugada desta quarta-feira a presença na final da Taça Libertadores, a realizar dia 30 de janeiro, no Estádio do Maracanã. A equipa brasileira perdeu (0-2), em São Paulo, com o River Plate, mas tinha ganhado (3-0), na primeira mão, na Argentina.



O treinador português reconheceu a superioridade da equipa de Buenos Aires no jogo disputado no Allianz Parque, que ficou marcado por dois lances de penálti que acabaram por não se concretizar fruto da intervenção do videoárbitro. Abel Ferreira, feliz pelo desempenho dos seus jogadores, que "deram tudo", afirmou à imprensa: "Foi das melhores derrotas que eu e o Palmeiras tivemos na história".

