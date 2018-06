Patrocinador volta a apoiar Sporting depois de destituição de Bruno de Carvalho

Grupovarius emitiu comunicado e vai de novo apoiar o judo.

O Grupovarius anunciou que vai voltar a patrocinar o Sporting uma vez que Bruno de Carvalho foi destituído da presidência do clube. fim do apoio do Grupovarius ao judo do Sporting tinha sido anunciado a 18 de maio por considerar que não existiam "condições para continuar ligado a uma imagem de violência, escândalos e incongruências"."As razões que nos levaram a anunciar essa medida, hoje já não existem, logo seria uma incongruência não agir em conformidade. Felizmente ontem os Sócios deste grande Sporting Clube de Portugal, a maioria silenciosa, expressou a sua vontade, o clube vai entrar num novo ciclo.Da mesma forma que anunciamos que iríamos activar os meios legais necessários para a desvinculação, devemos agora informar, que iremos desactivá-los.Aos atletas de Judo, os Mestres e quem os acompanha, que tantos nos acarinharam e apoiaram, o nosso muito obrigado. A todos os que nos enviaram mensagens de apoio, a todos os que nos criticaram construtivamente, o nosso obrigado.Amanhã é um novo dia, começa um novo ciclo e só há uma forma de a fazer bem: "Juntos Fazemos Mais e Melhor".Por isso apelamos a todos sportinguistas: vamos dar as mãos, vamos em conjunto elevar de novo o nome do Sporting Clube de Portugal.Hoje é um novo dia, o que passou, já não volta.Pela união desta FamíliaPelo nosso Clube do CoraçãoPelo exemplo que queremos dar,Vamos juntos gritar viva o Sporting Clube de Portugal!Esforço, dedicação, devoção e glória. Eis o Sporting", lê-se numa publicação feita no Facebook.