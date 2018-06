Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bruno de Carvalho sai da presidência do Sporting

Sócios mostraram cartão vermelho ao atual Conselho Diretivo na assembleia geral.

Por Mário Figueiredo | 09:09

O ‘Sim’ à destituição de Bruno de Carvalho e da restante direção do Sporting ganhou este sábado, com 60 por cento, a votação realizada na Altice Arena no decorrer da assembleia geral que contou com a presença de 17 mil sócios, naquela que é a AG mais concorrida na história do clube. Já 40 por cento votaram na continuidade da direção - números provisórios.



A tendência da votação começou a ficar patente logo na contagem dos votos das urnas dos 7 a 21 votos, sócios com mais anos, onde cerca de 65 por cento votaram a destituição contra 35 por cento. As eleições já estão marcadas para o dia 8 de setembro para os órgão sociais todos: Conselho Fiscal e Disciplina e Mesa da AG.



Ao contrário do que tinha dito, Bruno de Carvalho marcou presença, tendo entrado por uma porta secundária, pelas 19h00, acompanhado pelo ‘vice’ Carlos Vieira. Foi recebido com gritos de apoio por parte de meia centena de adeptos, mas os opositores apuparam e gritaram "Rui Patrício", capitão e guarda-redes leonino que rescindiu o contrato na sequência das agressões de Alcochete e depois de abortada a transferência para o Wolverhampton, devido a exigências de última hora.



Bruno de Carvalho ainda se dirigiu à Mesa da AG a pedir para tomar a palavra, mas viu a sua pretensão recusada por Jaime Marta Soares por o tempo das intervenções ter terminado.



A assembleia geral contou com segurança máxima, ao nível dos jogos de futebol de alto risco, e teve alguns momentos críticos. Jaime Marta Soares foi aplaudido e assobiado. Chegou mesmo a intervir para impedir que filmassem a reunião magna. Aliás, o próprio Bruno chegou a publicar vídeos nas redes sociais.



As intervenções dos cerca de 100 adeptos foram sentidas. Alguns relatos de sócios dão conta que um grupo de 20 a 50 adeptos, afetos à continuidade de Bruno de Carvalho, estiveram muito ativos. Há mesmo quem acuse esse grupo de tentar pressionar os outros votantes.



As urnas encerraram pouco depois das 20h00 e a contagem dos votos foi monitorizada pela polícia, garantindo a segurança dentro e fora do pavilhão. Bruno e direção assistiram à contagem para despistarem qualquer suspeita de "afinação", como o próprio sugeriu.



Mas para já continua a liderar a SAD até 30 de junho.



Tentativa de agressão a Álvaro Sobrinho

Álvaro Sobrinho, presidente da Holdimo e principal acionista privado da SAD, foi este sábado durante a AG alvo de tentativas de agressão enquanto esperava para votar na Altice Arena.



Tudo terá acontecido quando o empresário estava na fila. Um grupo de associados, simpatizantes de Bruno de Carvalho, atiraram isqueiros, copos, moedas e dirigiram insultos a Álvaro Sobrinho, apurou o CM.



A polícia interveio de imediato e retirou o acionista para um local mais privado do espaço, não se confirmando a informação de que este estaria barricado numa casa de banho. "Houve tentativa, não chegou a haver. Ia para a fila votar quando isso aconteceu. Tive de sair da fila por questões de segurança, que está a ser feita de forma profissional. Acharam que não devia manter-me na fila, não havia condições", disse Sobrinho, acrescentando que foi "algo planeado". "Havia gente à espera."



O empresário, que acabaria por votar mais tarde, chegou à Altice Arena rodeado por seguranças. Ainda no exterior fez um apelo: "Espero que a votação seja contundente para que se possa mudar para melhor as coisas que estão a acontecer de mal no clube."



Emoção no ‘adeus’ de Jorge Jesus

Jorge Jesus, treinador do Al Hilal e ex-Sporting, mostrou-se visivelmente emocionado antes de partir, este sábado, rumo à Arábia Saudita.



"Custa-me deixar a minha família, os meus amigos e o futebol português, mas tenho de estar mentalizado", disse o técnico de 63 anos aos jornalistas, no Aeroporto Humberto Delgado em Lisboa, garantindo que se trata de um ‘até já’. "Vou voltar rapidamente a Portugal".



Jesus não se quis alongar quanto à situação do Sporting, mas compreende a posição dos jogadores que rescindiram. "Espero que eles sejam felizes, escolham o melhor para eles, que é o que eu fiz... Saindo de Portugal".



PSP sem registo de incidentes

A operação montada pela PSP na AG proporcionou um processo eleitoral tranquilo, apesar do incidente com Álvaro Sobrinho (ver peça ao lado). "Não há nenhum incidente a registar", disse a sub-comissária Ana Carvalho.



Bruno de Carvalho supera Ronaldo

Bruno de Carvalho foi a personalidade mais mencionada pelos portugueses nas redes sociais em maio, destronando Cristiano Ronaldo diz o ‘Negócios’, com base nos dados do serviço Social Media Explorer da MediaMonitor.



Intervenções contra a MAG

Durante a tarde deste sábado e enquanto decorria a votação foram várias as intervenções de associados, quase todos pró-Bruno. O alvo acabou por ser Jaime Marta Soares e os restantes membros da Mesa da Assembleia Geral.