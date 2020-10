Pinto da Costa ataca Luís Filipe Vieira e Frederico Varandas

Pinto da Costa atacou Luís Filipe Vieira e Frederico Varandas no Porto Canal. Recentemente, o presidente do Benfica referiu-se ao homólogo portista, mais exatamente ao corte de relações entre os dois clubes, e o dirigente sportinguista pronunciou-se sobre o polémico clássico de sábado (Sporting-FC Porto, 2-2).









“A mim não me interessa nada as eleições no Benfica. Ao contrário de Luís Filipe Vieira, que foi sócio do FC Porto durante 25 anos, eu nunca fui sócio do Benfica. (...) Em relação ao que ele disse do nosso corte de relações, faltou à verdade, não digo que mentiu, porque pode estar com lapsos de memória, porque ele está num período complicado... Ao ouvir aquilo disse: ‘Eu não estou maluco’. Até liguei ao Antero Henrique para confirmar: ‘Tudo mentira’”, disse Pinto da Costa.

Quanto a Frederico Varandas o dirigente dos dragões afirmou: “Temos de olhar para as pessoas conforme o momento que estão a viver e compreender também o seu passado no próprio clube. Olhe, a invasão de Alcochete só teve um beneficiado: o atual presidente do Sporting. (...) Ele tem de mostrar que está ativo, que é um defensor dos sócios, mas já ninguém vai nisso. No dia em que Frederico Varandas se dedicar à Medicina, presta um grande serviço ao Sporting.”