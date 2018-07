Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia apreende camisolas de Cristiano Ronaldo

Polícia fiscal italiana apreendeu dezenas de equipamentos contrafeitos da Juventus.

Por S.A.V. | 08:29

A polícia fiscal italiana apreendeu dezenas de camisolas contrafeitas da Juventus, já com o nome de Cristiano Ronaldo e o número 7 inscritos.



Na operação, batizada de ‘CR7’, a Guardia di Finanza apanhou ainda camisolas de diversas estrelas que participaram no Mundial de futebol, como Mbappé, Messi e Neymar.



A febre pela contratação de Ronaldo não se resume à região de Piemonte (onde fica Turim, cidade da Juventus). A apreensão ocorreu em Grosseto, na Toscana.



Todas as camisolas eram para crianças e encontravam-se a ser vendidas na praia por um senegalês.



Em menos de uma semana, a Juventus vendeu mais de 600 mil camisolas oficiais de Ronaldo, encaixando mais de 70 milhões de euros.