“Por Ronaldo todos os sacrifícios valem a pena”

Houve quem esperasse quatro horas para ver sair Cristiano do centro médico da Juventus.

Por Secundino Cunha | 01:30

Carlo Monti, com a camisola 7 vestida, tomava lugar na primeira fila, junto à clínica da Juventus, ainda não eram seis da manhã. Este mecânico de automóveis e a sua namorada, Paola, tiraram o dia para acompanhar "o mais possível", a festa de apresentação do melhor do Mundo.



Foram quatro longas horas de espera, sempre em animada cantoria. Carlo, Paola e os milhares de ‘tifosi’ que ali se juntaram com o passar do tempo, não pararam um minuto de saltar e entoar cânticos de louvor à Juventus e de boas-vindas a Ronaldo.



Mais longe, em torno do estádio, estavam também muitos adeptos carregados de esperança em alcançar o autógrafo ou uma selfie que registasse o momento histórico. Os repórteres, várias dezenas, tentavam não perder nada do anunciado momento da primeira aparição pública de Ronaldo em Turim. E ainda antes das nove e de forma quase inesperada, o melhor do Mundo saiu da porta da clínica.



Os da frente filmavam, fotografavam e tentavam com insistência o autógrafo na camisola. Para os de lá do fundo, um aceno e o polegar erguido. "Gostava tanto de cumprimentar o Ronaldo. É o meu ídolo!", dizia, de lágrimas os olhos, o pequeno Luca, um brasileiro de onze anos que não escondia a frustração. Como Luca, muitos ficaram longe. Razões de segurança, fez saber a Polícia.



"Vim de Toulouse, onde trabalho, e fiz 900 quilómetros para ver o orgulho de todos os portugueses. Não consegui, mas apoiei", disse José Gonçalves, natural de Viana do Alentejo, um dos poucos portugueses presentes nesta festa em Turim.



A sorte sorriu apenas aos da fila da frente, como Carlo e a namorada. Com a camisola autografada e um vídeo do craque no telemóvel, terminou o dia com a ideia com que o começou bem cedo: "Por Cristiano, todos os sacrifícios valem a pena."



Colégio e casa de luxo para vida em família

Assim que soube que a sua vida iria passar pela Juventus, Cristiano Ronaldo começou a tratar da mudança para Turim, com Georgina Rodríguez a ajudar na escolha da casa e do colégio para os filhos do jogador.



Até ao momento, ainda não está confirmado o local para onde CR7 irá viver, mas a imprensa italiana adiantou que o craque português se tinha encantado por uma das moradias mais caras no mercado. Uma mansão antiga, mas completamente renovada, com todos os luxos que o jogador não dispensa: spa, piscina e ginásio, espalhados por 1700 m2. Tudo pela quantia de 40 mil euros por dia.



Também ainda não é certo qual o colégio que vão frequentar os quatro filhos de Cristiano Ronaldo: Cristianinho, de oito anos, os gémeos Eva e Mateo, de um ano, e Alana Martina, de oito meses. No entanto, os italianos adiantam que a escolha deverá recair sobre o Colégio San Giuseppe, uma vez que se trata do mais exclusivo de Turim e que acolhe, frequentemente, os filhos dos futebolistas da Juventus.



Na nova cidade, Gio terá uma vida diferente e promete dar mais nas vistas do que em Madrid. É que, em poucos dias, a companheira de Ronaldo tornou-se num fenómeno com as procuras sobre o seu nome em Itália a dispararem. Também o número de seguidores no Instagram não pára de aumentar, com a espanhola a arrecadar 6,3 milhões de fãs.



Em Turim, já se comenta que Gio vai ser a mulher de jogador mais popular.